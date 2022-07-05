Курс доллара снова подрос, как и евро

5 июня, согласно курсу валют ЦБ РФ, американский доллар продолжает расти. Его стоимость в рублях достигла 55,09, за сутки он подрос на 1,32 рубля. И такая картина наблюдается с начала месяца. Напомним, в июне 2022-го доллар упал с 61 до 51 рубля.

Евро также растет, но медленнее. За последние сутки курс европейской валюты прибавил 83 копейки и составил 57,18 рубля. Напомним, в начале июня он находился на уровне 62-65 рублей.

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При этом, как говорят аналитики, очень сильный рубль — пока что негативный фактор для российского экспорта. Поэтому то, что после падения курс западных валют начал расти, благоприятно для отечественной экономики.

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