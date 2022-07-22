Глава Банка России ответила, возможен ли полный запрет хождения доллара в РФ

Полного запрета на доллары в России не будет. Об этом в своей пресс-конференции сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары будут обращаться», — цитирует ее ТАСС.

При этом спикер отметила, что в нынешней ситуации держать валютный вклад довольно рискованно.

«Санкции на использование доллара в РФ уже введены, и наиболее жесткий вариант можно видеть в банках, которые попали под санкции. Поэтому иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции. Людям и компаниям это надо учитывать», — сказала Набиуллина.

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Она также добавила, что экономический спад в России из-за нынешних политических событий будет более растянутым во времени, но менее глубоким, чем ожидалось.