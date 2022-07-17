Герман Греф объяснил, почему укрепляется рубль

Глава «Сбербанка» Герман Греф поделился мнением, почему укрепляется российский рубль.

«Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился - валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт - валюту стало сложнее тратить», - цитирует спикера ТАСС.

Греф также отметил, что сдержать укрепление курса рубля можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта. На сегодняшний день Минфин России изучает возможности покупок юаня и других «мягких» валют для накопления Фонда национального благосостояния, так как покупки «твердой» валюты пока недоступны.

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