«Гадание на кофейной гуще»: экономист – о курсе доллара и о том, к чему готовиться россиянам

Курс доллара, упавший в начале июля до 53 рублей, снова растет: составляет 61-63 рубля. Что будет дальше, к чему готовиться россиянам?

Об этом мы поговорили с Александром Хандруевым, первым вице-президентом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, Ассоциация региональных банков России.

- Александр Андреевич, можно ли сегодня предсказать, что произойдет с курсом доллара в дальнейшем?

- Гадание на кофейной гуще отличается от прогнозирования курса валют тем, что первое иногда сбывается. Определить, что будет, невозможно – ни для кого. Курс может меняться каждый день. Все зависит от модели режима обменного курса. Если в банке фиксированный курс – они его могут удерживать сколько угодно времени. А у нас – плавающий курс, поэтому ничего предугадать невозможно.

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- А как же слова многочисленных экспертов, которые каждый день объясняют нам, чего ждать от курса доллара?

- Знаете, экспертов больше, чем умных людей. А умные люди понимают, что ничего прогнозировать нельзя. Вспомните, в конце февраля хоть один эксперт предсказал, что доллар будет стоить 55 рублей? Ни один! Потому что всегда есть факторы, которые учесть невозможно.

Многое зависит от того, как поведут себя мировые цены на энергоносители. Если цены начнут снижаться в силу разных причин, то можно ожидать, что рубль будет обесцениваться, а доллар – расти. И наоборот.

Многое зависит и от того, как будет вестись денежная кредитная политика. Если ключевая ставка будет снижаться, то это вызовет ослабление рубля. Если будет увеличиваться (что маловероятно), - рубль начнет укрепляться. Словом, здесь действует очень много факторов. Валютный курс можно анализировать только с учетом текущей ситуации.

- А все-таки, есть какие-то ожидания по поводу курса доллара, - например, каким он будет к концу этого года?

- Помимо ожиданий населения, есть еще ожидания органов государственного управления, ожидания центрального банка, ожидания экспертов… Одно дело – ожидания крупных игроков, другое – более мелких, розничных. Рынок сейчас действует в деформированном режиме. Не только у нас – везде. Сказываются и санкции, и санкционные бумеранги. Если добавить геополитический фактор – это еще больше усложнит картину. Словом, никаких четких прогнозов сегодня дать невозможно.