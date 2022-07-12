Евро стал дешевле доллара по двум основным причинам

Еще одна причина в том, что евро заметно ослаблен из-за энергетического и продовольственного кризиса в ЕС. В странах Европы растет инфляция. Американская экономика в такой ситуации намного эффективнее, сообщает radiosputnik.ria.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что на Мосбирже впервые за последние 20 лет евро стал проигрывать доллару. Чуть позже курсы выровнялись.

Смотрите также