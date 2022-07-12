Эксперт по экономике и финансовым рынкам Виталий Калугин заявил, что евро стал дешевле доллара по двум основным причинам.
«Доллар укрепляется против практически всех мировых валют, кроме рубля. Американскую валюту поддерживает тот факт, что люди по всему миру продают активы и возвращают долги банкам, чтобы снизить риски. Как правило, долги брались в долларах, поэтому сейчас их активно покупают, что дает рост доллара».
Еще одна причина в том, что евро заметно ослаблен из-за энергетического и продовольственного кризиса в ЕС. В странах Европы растет инфляция. Американская экономика в такой ситуации намного эффективнее, сообщает radiosputnik.ria.ru.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что на Мосбирже впервые за последние 20 лет евро стал проигрывать доллару. Чуть позже курсы выровнялись.