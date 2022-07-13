Экономист назвал страну, которая больше всего страдает от укрепления доллара к евро

Экономист Александр Разуваев в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что в мире есть страна, которая сильнее всего пострадает от укрепления доллара по отношению к евро.
«От этой истории проигрывает больше всего Турция. Из-за ослабления евро часть туристов поедет уже не к ним, а в Грецию и Испанию. Это раньше Турция всегда привлекала к себе туристов со всего мира дешевизной».
При этом экономист выразил уверенность, что укрепление американской валюты в паре евро-доллар продолжится. «Если в мире доллар станет дороже евро, то и в России случится такая же картина. Россиянам от этого даже есть плюсы. Импортные товары станут дешевле», — заявил Разуваев.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что накануне на Мосбирже произошло уникальное событие за последние 20 лет. Евро стал стоить дешевле доллара на какое-то время.