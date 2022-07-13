Экономист назвал страну, которая больше всего страдает от укрепления доллара к евро

При этом экономист выразил уверенность, что укрепление американской валюты в паре евро-доллар продолжится. «Если в мире доллар станет дороже евро, то и в России случится такая же картина. Россиянам от этого даже есть плюсы. Импортные товары станут дешевле», — заявил Разуваев.

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Напомним, что накануне на Мосбирже произошло уникальное событие за последние 20 лет. Евро стал стоить дешевле доллара на какое-то время.

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