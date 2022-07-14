Доверие россиян к рублю выросло в два раза с начала 2022 года

В июле 2022 года россияне стали называть свой родной рубль лучшей валютой для хранения накоплений в два раза чаще, чем в январе.

Держать сбережения в рублях сегодня считают допустимым 57% россиян. У доллара и евро гораздо меньше поклонников – 26% и 21% соответственно. Уровень народного доверия к американской и европейской валютам сейчас столь же низкий, как в апреле 2015 года, когда их курсы резко обвалились.

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Евро в качестве лучшей валюты для хранения накоплений называет всего 5% опрошенных россиян. Это минимальный показатель за последние 15 лет. Доллар считают таковым 12%, а рубль — 43% (что выше средних значений за 15 лет).

Такие цифры приводит портал SuperJob, который в июле провел опрос в 395 населенных пунктах РФ. Свои ответы предоставили 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет.