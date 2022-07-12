Безработные москвичи получат начисления на карту «Мир»

Москвичи, которые остались без работы, смогут получать начисления на карту «Мир».

Речь идет о таких выплатах, как пособие по безработице и городские доплаты к нему, материальная помощь безработным гражданам, утратившим право на пособие и гражданам в период прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Кроме того, безработным будут перечислять деньги, чтобы компенсировать им проезд в общественном транспорте пока они ищут работу, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что новая технология внедрена Департаментом финансов Москвы при содействии Федерального казначейства.

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