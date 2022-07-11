Аналитик Блинов нашел объяснение, почему в июле так резко просел рубль

Старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов объяснил, почему рубль стал резко дешеветь в июле к ведущим мировым валютам.

По его словам, основным фактором стало то, что появились опасения об уменьшении доходов бюджета, который зависит от экспортных финансовых потоков.

«Основными факторами, которые выбили почву из-под ног у рубля, стали вербальные интервенции на тему бюджетного правила и валютных вливаний со стороны российского Минфина», - заметил Блинов.

Еще один важный фактор – слухи о удешевлении сырья. Причина в возможной рецессии. Постоянно ходят слухи об нефтяном эмбарго России. На это намекают западные страны. При таком раскладе сырьевые доходы могут значительно уменьшиться.

Кроме того, на внутреннем валютном рынке возник переизбыток иностранной валюты, который беспрецедентно повлиял на стоимость рубля, сообщает 1prime.ru.

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Напомним, что в Минфине постоянно говорят о возвращении национальной валюты в коридор 70-80 рублей за доллар и евро. Это поможет существенно пополнить бюджет от продажи сырья за рубеж.

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