Недвижимость вместо вкладов: Александр Градский с недоверием относился к банкам

В последние шесть лет жизни певец и композитор Александр Градский предпочитал не разбазаривать деньги, а вкладывать их в недвижимость.

На момент смерти 28 ноября 2021 года на него были записаны девять земельных участков общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров, два дома, ряд хозяйственных построек и два огромных помещения в зданиях. При этом он оформил на свою жену Марину Коташенко квартиру в 86 квадратных метра и купил каждому ребенку от нее собственное жилье.

Источник, близкий к Градскому, рассказал ФАН, что известный музыкант с недоверием относился к банкам, поэтому большую часть своих накоплений материализовал в недвижимость. Также он предпочитал хранить деньги дома и в виде налички. Это объясняет, почему после смерти артиста грабители смогли забрать у его вдовы крупную сумму денег.

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