Реальный «волк с Уолл-Стрит»: «Трачу на себя всего около 5 миллионов долларов ежегодно»

Джордан Белфорд — один из крупнейших мошенников XX века, успешный брокер, ставший прототипом главного героя для оскароносного фильма «Волк из Уолл-Стрит», в котором сыграл Леонардо Ди Каприо.

Это человек, который, по его словам, мог заработать миллионы долларов всего за несколько минут. Его бешеный успех оборвался в 1997 году, когда ему выдвинули обвинение в отмывании денег и мошенничестве. В тюрьме бизнесмен провел 22 месяца, во время которых начал писать автобиографическую книгу «Волк с Уолл-Стрит», ставшую впоследствии бестселлером и экранизированную Мартином Скорсезе.

Однако сегодня 59-летний Джозеф ведет достаточно добропорядчную жизнь, по сравнению с 90-ми, он значительно сократил свои расходы.

«Я люблю роскошный образ жизни, особняки по всему миру, частные самолеты, яхты, другие атрибуты состоятельной жизни. И содержать все это стоит, конечно, немалых денег. — поделился Белфорд с журналом Dubai People. — Сейчас я стал куда проще к этому относиться. Мои капиталы на данный момент распределяются так: 60% средств я держу в криптовалюте, 10% инвестированы в недвижимость и 25% — в наличности. На свои собственные расходы я трачу всего около 5 миллионов долларов ежегодно».

Чем же зарабатывает бывший мошенник? Сегодня он не только успешный писатель, но и бизнес-тренер, рассказывает журналист Игорь Сергеев, бравший у него интервью. Курсы Белфорда довольно популярны во всем мире, и стоимость билетов на них исчисляется десятками тысяч долларов.

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