«Постепенно вернемся к норме»: игроки туристического бизнеса о карантинных мерах

Всеобщий карантин и закрытие государственных границ по всему миру серьезно ударили по туристическому бизнесу.

Какие потери понесла сфера организации путешествий? Какие ожидания выставляют для себя игроки рынка и какой прогноз дают по ситуации с коронавирусом на будущее? Специально для портала Teleprogramma.pro сервис путешествий Туту.ру представил несколько экспертных мнений.

Главное для авиакомпаний – поддержка

Мария Ануфриева, глава российского представительства авиакомпании Finnair, более полувека перевозящей российских туристов, отмечает: пандемия COVID-19 оказала на работу авиакомпаний прямое влияние.

«Практически все мировые авиаперевозчики либо поставили свои самолеты в аэропортах, либо свели количество транзитных перелетов к минимуму. Плюс, компании выполняют вынужденные рейсы по вывозу своих пассажиров из стран, куда те улетели до карантина и откуда сейчас не могут вернуться» Мария Ануфриева

Безусловно, закрытие неба серьезно ударило и по доходам компаний. И немногие игроки авиарынка, как отмечает эксперт, могут похвастаться финансовой подушкой на время кризиса. Поэтому все с большой радостью реагируют на господдержку, если на таковую решаются власти. В частности, Финляндия уже объявила, что не оставит свою авиакомпанию без должной помощи.

Какой прогноз Мария Ануфриева дает на будущее? Она надеется, что постепенно перевозчики вернутся к тому пассажиропотоку, который был до вспышки коронавирусной инфекции.

«Сейчас все заняты составлением расписания перелетов на зимний период. Самый сложный, переходный, ожидается летом. А к осени заболевание, вероятно, уже сойдет на «нет», и люди вернутся к путешествиям через воздушное пространство» Мария Ануфриева

Активный отдых на внутренних направлениях

Михаил Котов, основатель и руководитель компании по организации авторских туров из Удмуртии также не унывает. Согласно прогнозам специалиста по активному отдыху, рынок внутренних передвижений оживет в июне, по внешним направлениям – ближе к середине лета.

Своих клиентов небольшая турфирма Котова на всякий случай переориентировала сразу на осенний сезон.

«Освободившееся время используем с пользой. Мы занялись сайтом и анализом рынка конкурентов, прорабатываем и открываем онлайн–форматы. В сложившейся ситуации нужно работать на развитие, опережение и, конечно, идти навстречу клиенту» Михаил Котов

А в Грузии в это время…

Ия Гедеванишвили, директор и владелица туристической компании Check-in-Travel (Грузия) более реалистична. Ущерб от карантинных мер в Грузии эксперт называет «катастрофическим»: на время пандемии закрыты все отели, многие молодые туристические компании вышли из игры, а большие терпят огромные убытки.

«У нас прошло две волны отмен путевок, со 100% возвратом денежных средств клиентам. Ситуация очень непростая. Благодаря финансовой подушке мы работаем удаленно и в штатном режиме: создаем новые проекты, туры, направления» Ия Гедеванишвили

По мнению специалиста туристической сферы, создавшийся кризис – при всех его экономических минусах – хорошее время для размышлений, планирования и общения с близкими.

Хроники коронавируса

Согласно свежим данным по России, зарегистрировано 2337 случая инфицирования, 500 из них – за последние сутки. В Грузии, в частности, на 31 марта отмечается 101 заболевший, 21 выздоровевший и нулевой процент смертности.