«Лучше играть в долгую»: финансовый аналитик рассказал, как не остаться без штанов во время эпидемии

Финансисты подтверждают: «черный лебедь» Нассима Талеба опустил свои коварные крылья на мировую экономику. Коронавирус ударил по всем фронтам, начиная от макроэкономических явлений и заканчивая кошельком рядового потребителя.

Как в условиях неопределенности грамотно распределить свои финансы обычному человеку? Какое финансовое поведение выбрать, чтобы не остаться без штанов ни во время, ни после кризиса? За советами портал Teleprogramma.Pro обратился к главному аналитику одного из коммерческих банков Богдану Зваричу.

Эксперт считает: создавшиеся в мире условия – самое время, чтобы начать экономить и переходить в режим накопления.

«Во время установившейся турбулентности на мировых рынках лучше начать с консервативных финансовых инструментов инвестирования – вкладов. Они имеют наименьшую степень риска потерь и защищены государством от обесценивания в случае обвала» Богдан Зварич

Вторым консервативным и более доходным инструментом накопления финансовый аналитик называет облигации – ценные бумаги, владельцы которых могут получать от выпустившего ее лица доход. Это могут быть как облигации федерального займа, так и ценные бумаги крупных частных компаний.

Как настаивает аналитик, потенциальному инвестору стоит обратить внимание на долю государственного участия в структуре капитала компании. Чем оно выше, поясняет эксперт, тем менее рискованным будет вложение в случае скачков на рынке.

И тем не менее облигации остаются – в сравнении с вкладами – более рискованным механизмом. Они, как поясняет финансист, не застрахованы государством, значит, у инвестора есть риск безвозвратной потери части вложенных средств.

«Самым же доходным и самым рискованным средством пассивного заработка остаются акции. В условиях нынешней нестабильности я бы советовал быть с этим инструментом очень аккуратным, внимательно следить за ситуацией на рынках и анализировать экономические тренды в России и мире» Богдан Зварич

В любом случае, новичкам следует начинать с небольших вложений, распределяя большую часть запланированной суммы в консервативные инструменты, меньшую, при желании, в более рисковые.

«И не стоит ждать золотые горы «здесь и сейчас». Вклады, как и облигации – это игра в долгую. Доход от инвестиций в ценные бумаги начинает возвращаться в срок от года и больше. Иными словами, в нынешней ситуации лучше выстраивать долгосрочную финансовую перспективу, а не спекулировать на рынке, стремясь заработать быстро и много» Богдан Зварич

Что же россиянам делать с валютой, которая имеется на руках? В первую очередь, финансовый аналитик не советует открывать валютные вклады, поскольку ставки по ним невысоки и точно не принесут владельцу ожидаемого дохода. Продавать или покупать их тоже стоит с осторожностью.

«При любых финансовых операциях с иностранной валютой лучше дождаться стабилизации курса. Есть прогнозы, что в течение года стоимость доллара и евро снизится, соответственно, и купить их можно будет дешевле» Богдан Зварич

Если же человек решил накопить валюту для поездки за рубеж – ведь общемировой карантин когда-нибудь да закончится! – то специалист рекомендует покупать банкноты постепенно, частями, примерно за полгода до планируемого путешествия.

Справка Teleprogramma.Pro

Богдан Зварич – в 2003 году окончил кафедру микроэлектроники Московского инженерно-физического института. Первые шаги на фондовом рынке начал делать в 2001-м. Имеет профессиональные аттестаты Федеральной службы по финансовым рынкам серии 1.0 и 5.0.