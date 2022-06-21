Знает, как добавить шика: Алсу щегольнула в шелковом платье-комбинации и пудровых лоферах

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие назвали ее образцом безупречности. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Образ Алсу модный, стильный и очень летний. База лука состоит из трендового уже не первый сезон платья-комбинации. Вообще платья в бельевом стиле летом особенно актуальны. Но, не смотря на то, что комбинации в моде не первый сезон, в моде этого года есть особенность - не актуальны платья и топы с кружевом. В данном случае мы видим трендовую модель.

Конечно, подобное платье можно дополнить разной обувью: лодочки, эспадрильи, кеды, кроссовки. В данном случае образ выдержан в классике, без привлечения фишек стристайла, поэтому Алсу использовала лоферы из замши.

Накинутый на плечи пиджак — это лучший способ завершить образ. Добавить ему строгости, шика и завершенности. Укороченные жакеты как на Алсу сейчас в моде.

Также хочу остановиться на цветовом решении. Натуральные оттенки не уступают по трендовости ярким решениям, а монохром — отличная возможность рассказать о своей насмотренности в мире моды и подчеркнуть фигуру», — высказался эксперт.