Знает, как добавить шика: Алсу щегольнула в шелковом платье-комбинации и пудровых лоферах

Алсу является одной из самых популярных певиц 2000-х годов. И теперь она продолжает восхищать публику не только голосом, но и красотой.
Даже Ксения Собчак не раз осыпала ее комплиментами. Артистка в скором времени отметит 39-летие. При этом она часто хвастается женственными нарядами, посещает вечеринки и воспитывает троих детей.
Алсу накануне увиделась с подругами. Она прогулялась на природе с Жанной Мартиросян и Элиной Джанибекян. Певица облачилась в платье-комбинацию жемчужного цвета и жакет.
Образ дополнили пудровые лоферы. Она сделала акцент на изящных щиколотках. Все подруги сделали ставку на монохромные образы.
«Коротко о погоде: легкий бриз сдувает лицо с головы или „Унесенные ветром. Часть 2“», — написала звезда.
Жанна Мартиросян, Элина Джанибекян и Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие назвали ее образцом безупречности. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Образ Алсу модный, стильный и очень летний. База лука состоит из трендового уже не первый сезон платья-комбинации. Вообще платья в бельевом стиле летом особенно актуальны. Но, не смотря на то, что комбинации в моде не первый сезон, в моде этого года есть особенность - не актуальны платья и топы с кружевом. В данном случае мы видим трендовую модель.
Конечно, подобное платье можно дополнить разной обувью: лодочки, эспадрильи, кеды, кроссовки. В данном случае образ выдержан в классике, без привлечения фишек стристайла, поэтому Алсу использовала лоферы из замши.
Накинутый на плечи пиджак — это лучший способ завершить образ. Добавить ему строгости, шика и завершенности. Укороченные жакеты как на Алсу сейчас в моде.
Также хочу остановиться на цветовом решении. Натуральные оттенки не уступают по трендовости ярким решениям, а монохром — отличная возможность рассказать о своей насмотренности в мире моды и подчеркнуть фигуру», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro