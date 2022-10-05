Зимние шапки, которым место на мусорке

Стилисты назвали модели зимних шапок, которые совершенно вышли из моды. Эксперты считают, что образ портят модели с меховыми помпонами, броским дизайном и изделия неоновых цветов.

Кроме того, по мнению стилистов, шапки в спортивном стиле больше немодно сочетать с повседневной одеждой. А изделия крупной вязки и вовсе сейчас считается дурным тоном.

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Редакторы журнала Grazia рекомендовали модницам обратить внимание на бесформенные модели и шапку-чалму. Сейчас это самый тренд сезона.