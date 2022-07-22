«Выглядит великолепно! Как русалка»: Нетребко щегольнула в модном комбинезоне и тунике с эффектом стройности

Анна Нетребко давно прославилась на весь мир. Она считается одной из лучших оперных певиц. Ей довелось выступать в США, Италии, Франции, Англии и не только.
Артистка привыкла, что ее гастроли расписаны на год вперед. Однако в этом году не все театры с ней работают, поэтому звезда стала больше отдыхать.
Недавно Анна была в Италии. Там она не только дала концерт, но и успела провести время с сыном Тьяго. Певица славится своими броскими образами. Поклонники также заметили, что она постройнела и носит даже шорты в свои 50 лет.
Но на днях Нетребко приехала в Германию. Она гуляла по Регенсбургу, надев платье с маками. Певица побаловала себя местными блюдами. А вот 21 июля оперная дива отправилась в Вальхаллу. Она совершила трудное восхождение.
При этом Анна щегольнула в комбинезоне цвета электрик с принтом и струящейся шифоновой тунике. Прическу она украсила повязкой.
«Чтобы удостоиться чести быть помещенным в этот чертог- нужно быть немцем, великим человеком и умереть, как минимум 20 лет назад! Это не кладбище – а монумент Славы. Здесь помещены бюсты выдающихся деятелей науки и искусства», – написала звезда.
Поклонников больше привлек наряд Нетребко. Многие пришли в восторг от ее яркого летнего аутфита. Певица умело скрыла изъяны фигуры.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила Словена Соколова. Она нашла его очень удачным и объяснила, почему.
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«Анна Нетребко выглядит великолепно в своем образе, она как русалка вышедшая из пучины морской. Весь ее комплект: и комбинезон, и туника – выглядят единым целым благодаря повторению цвета. Повязка на голову сине-серебряная, что тоже в тему.
Электрический синий в моде. Более того, синий всегда здорово подходит к путешествиям: сочетается с морем и небом. Более того яркий синий цвет очень идет людям с высококонтрастной внешностью, именно такой и обладает наша героиня.
Туника не выходит из моды, это всегда красиво. Посмотрите, как кинематографично она смотрится в движении. В добавок к этому она скрывает недостатки фигуры, если они есть. Расстегнутся туника - это две вертикали, которые еще никому не помешали. Возвращаясь к теме отпуска, туника - must have и в город, и на пляж.
Что касается цветочков на комбинезоне. Цветочки - цветочкам рознь. У Анны эти цветы больше похожи на мазки кистью или цветы в стиле импрессиониста, поэтому ничего против не имею. Будь это цветы в стиле примитивизма - было бы неуместно, а здесь все хорошо, выдержано и красиво», – высказалась эксперт.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro