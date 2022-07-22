«Выглядит великолепно! Как русалка»: Нетребко щегольнула в модном комбинезоне и тунике с эффектом стройности

Анна Нетребко давно прославилась на весь мир. Она считается одной из лучших оперных певиц. Ей довелось выступать в США, Италии, Франции, Англии и не только.

Артистка привыкла, что ее гастроли расписаны на год вперед. Однако в этом году не все театры с ней работают, поэтому звезда стала больше отдыхать.