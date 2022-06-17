«Выглядит дорого, как леди»: Алсу в остромодных джинсах и молочном жакете отметилась на прогулке

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Многие не только обожают ее песни, но и восхищаются чувством стиля артистки.

В 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что у певицы трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Она продолжает выступать и регулярно хвастается новыми образами.