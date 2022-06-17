«Выглядит дорого, как леди»: Алсу в остромодных джинсах и молочном жакете отметилась на прогулке

Певица встретилась с подругами в преддверии своего дня рождения. Она продемонстрировала лаконичный кэжуал-образ, который оценил стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Многие не только обожают ее песни, но и восхищаются чувством стиля артистки.

В 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что у певицы трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Она продолжает выступать и регулярно хвастается новыми образами. 

Певица не так давно продемонстрировала брючный костюм в оттенке сочной травы. Также этим летом Алсу носит платья-рубашки и комбинезоны.

16 июня она отправилась на прогулку с женой Гарика Мартиросяна Жанной. Подруги посидели в кафе. Артистка облачилась в джинсы с высокой посадкой и атласный белый жакет. Ее образ дополнили кроссовки.

А вот Жанна выбрала монохромный лук в розовом цвете. Она предстала в розовом платье мидакси, жакете в тон и сливочных лоферах.

«В предверии моего дня рождения моя мудрая подруга Жанна, с высоты своего возраста, успокаивала меня и объясняла — каково это, когда заканчивается юность и начинается молодость. Поживем — увидим», — написала звезда.

Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие вы классные», «Вы прекрасна, возраст — это только цифры, а вы вообще никогда не стареете», «Вы вечно молодая, у вас нет возраста», «Алсу все так же хороша», — прокомментировали пост подписчики. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«У певицы Алсу уже выработан свой стиль. Она умело пользуется модной тенденцией контраста и смешивания стилей в одном образе. Данный street style образ объединяет в себе и кэжуал (джинсы и футболка), и спорт (обувь), и классический (жакет), и гламурный (блеск жакета).

И весь этот повседневный образ с приставкой «шик». Шик — это роскошь. Роскошь определяет качество, элегантность, аксессуарная група люксового сегмента и белый цвет. Алсу выглядит не богато, а дорого, как леди на прогулке. Единственное, чего не хватает, на мой взгляд, это украшений», — высказалась эксперт.

А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций. 

Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  