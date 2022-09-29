Выбрала цвет лидеров: Кейт Миддлтон в элегантных брюках и алом пальто Bennet встретилась с подданными в Уэльсе

Принцесса Уэльская для появления на публике с принцем выбрала наряд, который восхитил стилиста-имиджмейкера Марию Рябову.
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон в свое время покорила сердце принца Уильяма, а потом завоевала и любовь британцев. Она успешно справляется с королевскими обязанностями и растит троих детей: принцев Джорджа и Луи, а также принцессу Шарлотту. Недавно в Великобритании завершился траур, который был объявлен из-за смерти королевы Елизаветы II.

Кэтрин и ее муж принц Уильям получили новые титулы. Они не раз появлялись на публике, когда страна готовилась к похоронам монарха. Кэтрин соблюдала протокол и выбирала наряды черного цвета. Но на днях супруги впервые вышли в свет в новом статусе. Миддлтон впервые посетила Уэльс в качестве принцессы герцогства.

Для общения с подданными принцесса Уэльская выбрала лаконичный образ с ярким акцентом. Она была в струящихся брюках клеш и алом пальто LK Bennet с золотыми пуговицами. Она также облачилась в водолазку, дополнив образ лаконичной сумочкой Grace Han, которая напоминает любимые модели сумок Елизаветы II.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Публика пришла в восторг от того, как выглядит Миддлтон. Многие осыпали жену наследного принца комплиментами. К слову, она стала женщиной-лидером, поэтому не удивительно, что ее выбор пал на красный цвет пальто. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила дипломированный стилист-имиджмейкер Мария Рябова. 

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

«Принцесса Кейт выглядела прекрасно в алом пальто, украшенном круглыми золотыми пуговицами и деталями в виде удил на карманах — штрих, который наверняка оценила бы покойная королева Елизавета II, большой фанат лошадей.

Красный — недвусмысленная отсылка к цвету дракона на флаге Уэльса. Достаточно яркий верх дополняет полностью черный ансамбль из широких брюк, легкого джемпера и остроносых туфель в тон. Отличный прием, который комплементарен фигуре принцессы.

Аксессуары прекрасно завершают образ: небольшая черная сумочка и некрупные лаконичные серьги валлийского бренда Spells of Love, кстати, тоже скромный реверанс в сторону страны визита», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — дипломированный стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школе модных профессий Restyle», авторский курс «Стилист Pro» Алены Ли. Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС .

Мария Рябова. Фото: Teleprogramma.pro

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