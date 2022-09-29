Выбрала цвет лидеров: Кейт Миддлтон в элегантных брюках и алом пальто Bennet встретилась с подданными в Уэльсе

Для общения с подданными принцесса Уэльская выбрала лаконичный образ с ярким акцентом. Она была в струящихся брюках клеш и алом пальто LK Bennet с золотыми пуговицами. Она также облачилась в водолазку, дополнив образ лаконичной сумочкой Grace Han, которая напоминает любимые модели сумок Елизаветы II.

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