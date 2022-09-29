Выбрала цвет лидеров: Кейт Миддлтон в элегантных брюках и алом пальто Bennet встретилась подданными в Уэльсе

Кейт Миддлтон в свое время покорила сердце принца Уильяма, а потом завоевала и любовь британцев. Она успешно справляется в королевскими обязанностями и растит троих детей: принцев Джорджа и Луи, а также принцессу Шарлотту. Недавно в Великобритании завершился траур, который был объявлен из-за смерти королевы Елизаветы II.
Кэтрин и ее муж принц Уильям получили новые титулы. Они не раз появлялись на публике, когда страна готовилась к похоронам монарха. Кэтрин соблюдала протокол и выбирала наряды черного цвета. Но на днях супруги впервые вышли в свет в новом статусе. Миддлтон впервые посетила Уэльс в качестве принцессы герцогства.
Для общения с подданными принцесса Уэльская выбрала лаконичный образ с ярким акцентом. Она была в струящихся брюках клеш и алом пальто LK Bennet с золотыми пуговицами. Она также облачилась в водолазку, дополнив образ лаконичной сумочкой Grace Han, которая напоминает любимые модели сумок Елизаветы II.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Публика пришла в восторг от того, как выглядит Миддлтон. Многие осыпали жену наследного принца комплиментами. К слову, она стала женщиной-лидером, поэтому не удивительно, что ее выбор пал на красный цвет пальто. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила дипломированный стилист-имиджмейкер Мария Рябова.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
«Принцесса Кейт выглядела прекрасно в алом пальто, украшенном круглыми золотыми пуговицами и деталями в виде удил на карманах — штрих, который наверняка оценила бы покойная королева Елизавета II, большой фанат лошадей.
Красный – недвусмысленная отсылка к цвету дракона на флаге Уэльса. Достаточно яркий верх дополняет полностью черный ансамбль из широких брюк, легкого джемпера и остроносых туфель в тон. Отличный прием, который комплементарен фигуре принцессы.
Аксессуары прекрасно завершают образ: небольшая черная сумочка и некрупные лаконичные серьги валлийского бренда Spells of Love, кстати, тоже скромный реверанс в сторону страны визита», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Мария Рябова — дипломированный стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школе модных профессий Restyle», авторский курс «Стилист Pro» Алены Ли. Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС .
Мария Рябова. Фото: Teleprogramma.pro