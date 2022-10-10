Вульгарно: названа самая модная модель туфель нового сезона

Российский стилист Алеко Надирян заявил, что вульгарные туфли снова стали модными. Такую модель называют стрипами. Это обувь на высоком каблуке и на платформе.

«Я почувствовал этот тренд давно. Мы уже делали стайлинг и для Алеси Кафельниковой, и для Элины Чаги. Причем мне кажется, что такая обувь органично смотрится только на россиянках и американках, почему-то не вижу ее на других», — заключил стилист.

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При этом Алеко добавил, что такие туфли были широко представлены в рамках показов на прошедших Неделях мод.