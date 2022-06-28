«Всегда в моде»: Подольская вышла на красную дорожку в белоснежном костюме с брюками, которые стройнят

Выходные у Натальи выдались насыщенные. Она успела не только провести время с семьей, но и посетить несколько мероприятий. Если на прогулке в парке «Зарядье» она отметилась в рваных джинсах и апельсиновом жакете, то на красной дорожке фестиваля «Русского радио» артистка уже предстала в белоснежном костюме.

Подольская выбрала брюки палаццо и необычный топ-хомут. Она призналась, что впервые за долгое время выбрала кеды, а не туфли.