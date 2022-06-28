«Всегда в моде»: Подольская вышла на красную дорожку в белоснежном костюме с брюками, которые стройнят

Наталья Подольская является популярной исполнительницей. Многие стали ее поклонниками, когда певица приняла участие в «Фабрике звезд».
Теперь она выпускает не только сольные работы, но и порой записывает хиты с мужем Владимиром Пресняковым. В свои 40 лет артистка может похвастаться стройностью, хоть и родила двоих сыновей.
Выходные у Натальи выдались насыщенные. Она успела не только провести время с семьей, но и посетить несколько мероприятий. Если на прогулке в парке «Зарядье» она отметилась в рваных джинсах и апельсиновом жакете, то на красной дорожке фестиваля «Русского радио» артистка уже предстала в белоснежном костюме.
Подольская выбрала брюки палаццо и необычный топ-хомут. Она призналась, что впервые за долгое время выбрала кеды, а не туфли.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. А вот для сайта ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Диана Плиско.
«Белый костюм, конечно, актуален! Белый цвет всегда в моде. Тем более, брючный костюм летом — один из таких всегда трендовых образов. С кедами, кроссовками такие костюмы носят. Это всегда смотрится более динамично, более стильно!
Такие брюки стройнят — широкие брюки палаццо в пол. Плюс тут есть кеды, поэтому получилась вертикаль белого цвета. Конечно, она выглядит суперстройно.
Это стиль кэжуал, а вот если бы она выбрала каблуки, то это был бы смарт-кэжуал», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды — 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro