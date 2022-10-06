«Всегда стильно и удобно»: Ирина Шейк в пальто цвета хаки и сапогах-трубах щегольнула на улицах Милана

«Ирина Шейк часто появляется в качестве модели на показах бренда Versace. Также она выбирает этот бренд и для повседневной жизни. На этот раз Ирина выбрала для своего выхода уютное пальто с золотыми пуговицами и сумку с головой медузы Горгоны Versace в актуальном цвете хаки.

Пальто такой длины самая актуальная и и незаменимая вещь в гардеробе, ведь оно будет выгодно сочетаться как с брюками, джинсами, так и с платьями любой долины.

Образ был удачно дополнен сапогами с трендовым квадрантным носом на удобном каблуке и кожаным платком. Надо отметить, что платки на голову в виде банданы вернулись в моду совсем недавно. Это всегда стильно и удобно», – высказалась эксперт.