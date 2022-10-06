«Всегда стильно и удобно»: Ирина Шейк в пальто цвета хаки и сапогах-трубах щегольнула на улицах Милана

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она уже давно живет в США и успела завоевать любовь публики. Российская красавица регулярно участвует в фотосессиях. Папарацци преследуют ее на улицах, поэтому Ирина старается всегда выглядеть идеально, но не боится представать без макияжа.
Этой осенью Ирина активно участвует в модных показах. Она отметилась на Неделе моды в Милане и Лондоне. Недавно модель прошлась по подиуму в Париже на шоу Chanel, где примерила романтичное платье макси.
На этот раз Ирину заметили на прогулке в пальто цвета хаки и черном мини-платье. Наряд дополняли сапоги-трубы и кожаный платок. Модель сделала акцент на ногах. С собой у нее была сумка-кейс в тон пальто. Прохожие заметили длинноногую звезду.
Поклонники восхитились тем, как выглядела Шейк. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Марина Морикова.
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
«Ирина Шейк часто появляется в качестве модели на показах бренда Versace. Также она выбирает этот бренд и для повседневной жизни. На этот раз Ирина выбрала для своего выхода уютное пальто с золотыми пуговицами и сумку с головой медузы Горгоны Versace в актуальном цвете хаки.
Пальто такой длины самая актуальная и и незаменимая вещь в гардеробе, ведь оно будет выгодно сочетаться как с брюками, джинсами, так и с платьями любой долины.
Образ был удачно дополнен сапогами с трендовым квадрантным носом на удобном каблуке и кожаным платком. Надо отметить, что платки на голову в виде банданы вернулись в моду совсем недавно. Это всегда стильно и удобно», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова – VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики.
Сотрудничество: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Agalarov Event, Россельхозбанк и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school и др. Опыт работы стилистом 4 года.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro