Вовсе не кричащий люкс! Какая одежда всегда будет смотреться дорого — модный совет

В главных антитрендах осени-2022 оказалась одежда с принтами в виде рисунков и вышивки. Такие вещи, как считают эксперты в сфере стиля, тяжело вписываются в базовый гардероб. Кроме того, подобную одежду сложно сочетать с другими предметами. Так, даже кричащий люкс не всегда может сделать образ элегантным и утонченным.

Какая же одежда всегда смотрится дорого вне зависимости от того, куплена ли она в бутике или в масс-маркете? Стилисты и дизайнеры раскрыли этот модный секрет, дав совет всем тем, кто следит за новинками на подиумах.

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Так, по-настоящему дорого и стильно будет смотреться монохромный образ, собранный из базовых вещей среднего сегмента. Гораздо легче вписать в гардероб лаконичные вещи без декора и уже потом добавлять к ним аксессуары и яркие акценты.

С такими вещами можно собрать намного больше комплектов и создать универсальную капсулу на каждый день — практичную и устойчивую к трендам.

По материалам Marieclaire