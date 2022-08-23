«Вне моды и времени»: Кудрявцева в струящемся платье в горошек предстала на съемках, подчеркнув талию

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. На ее глазах выросли многие артисты. И благодаря передаче «Секрет на миллион» она продолжает узнавать тайны селебрити. Примечательно, что в 51 год блондинка восхищает поклонников своим моложавым видом. Она растит дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым.
Недавно Лера вернулась из отпуска. Она снимается в новых выпусках проектов на НТВ. Каждый раз стилисты подбирают для нее броские луки. Она уже примеряла мандариновый костюм и комбинезон с узкими брюками. На этот раз телеведущая щегольнула в черном платье в горошек. Приталенный струящийся наряд дополнили алые лодочки. Она покрасовалась у зеркала.
Поклонники были сражены таким луком. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
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«Что может подчеркнуть женственность лучше чем платье в горошек с акцентом на талии и рукавом — фонарик. Поэтому Лера в таком платье выглядит абсолютно женственно и романтично. Женственность вернула утерянные позиции на модном пьедестале, что очень радует.
Образ в модном контрастном черно -белом сочетании, ну а горошек — это уже классический принт, который вне моды и времени, но он добавляет романтического настроя и усиливает женственность своим присутствием. Образ лаконичный и элегантный, никаких лишних деталей, где вместо украшения выступают пуговки — жемчужинки.
Платье само по себе целомудренное, но ненавязчиво подчеркнуло женственность и стройность фигуры. Крой платья под бюстом до талии оформлен кокеткой, которая подчеркнула стройность, а V-образный вырез подчеркнул тонкую длинную шею, на контрасте с объемом рукава-фонарик, руки кажутся визуально тоньше, что добавляет изящества, а созданная пуговицами вертикальная линия вытягивает и стройнит силуэт.
Элегантность образа поддерживает длина платья миди. Платье работает на Леру! В унисон с V-образным вырезом звучат остроносые лодочки. Ногти с обувью в едином красном цвете и выступают ярким акцентом, добавляя контрастной сексуальности целомудренному элегантному платью, делая образ более ярким и эффектным.
Очень грамотно расставлены акценты. Наверху силуэта, где глубокий вырез и подчеркнута талия, естественный блеск на губах, а красный цвет находится в нижней, целомудренной части силуэта, поэтому все смотрится гармонично и уравновешено. Образ сложился», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro