«Вне моды и времени»: Кудрявцева в струящемся платье в горошек предстала на съемках, подчеркнув талию

Недавно Лера вернулась из отпуска. Она снимается в новых выпусках проектов на НТВ. Каждый раз стилисты подбирают для нее броские луки. Она уже примеряла мандариновый костюм и комбинезон с узкими брюками. На этот раз телеведущая щегольнула в черном платье в горошек. Приталенный струящийся наряд дополнили алые лодочки. Она покрасовалась у зеркала.

Поклонники были сражены таким луком. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

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