«В трендовой стилистике»: Стриженова в стильном платье макси и с платком на голове вышла в свет с сестрой

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она знакома зрителям по передачам «Доброе утро» и «Время покажет».
В свои 54 года Екатерина часто экспериментирует с образами. Но порой даже в эфир она выходит в нарядах, которые создает ее сестра дизайнер Виктория Андреянова.
Недавно Стриженова посетила показ Валентина Юдашкина. А также она любит свободное время посвящать прогулкам. Если на днях телеведущая отметилась в ГУМе на фестивале цветов, то теперь сестра сводила ее в музей.
Екатерина облачилась в черное платье макси с неброским принтом. Остроносая обувь, очки и платок на голове дополнили ее аутфит. А вот Андреянова была в голубом костюме с юбкой макси.
Поклонники восхитились образом Екатерины. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
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Екатерина Стриженова и Виктория Андреянова. Фото: соцсети звезды
«Платье макси — это один из вариантов, как сделать фигуру стройнее, потому что данный силуэт стремиться больше к вертикальной линии за счет своего фасона и способен сделать фигуру тоньше, стройнее и выше. Но здесь надо понимать, какие материалы, какое соотношение вертикальной и горизонтальной линии, то есть линии подола, а также насколько такая длина подходит вашему росту.
Например, если миниатюрная дама наденет платье макси, при этом у нее объемные формы, тогда она не увеличит свой рост, а наоборот – сделает фигуру более массивной. Поэтому я могу отметить, что если вы выбираете платье макси, то я бы предлагала все таки отмечать линию талии, чтобы наряд не смотрелся мешковато.
На Екатерине я такого акцента не вижу, а он бы не помешал. Когда мы отмечаем талии, еще лучше, если мы ее сместим наверх, тогда мы удлиним ноги и силуэт будет казаться стройнее, фигура приобретет более четкие женственные очертания.
Такой силуэт подойдет для дам после 50 лет. Я не вижу здесь никаких возрастных ограничений. Мне нравится, как Екатерина подобрала аксессуары в трендовой стилистике: большие очки, квадратная сумка в тон платья и повязка на голове дополняет образ.
За исключение отсутствия акцента на талии, который превращает фигуру в балахон, а также прибавляет вес, а не уменьшает, мне все нравится. Я советую обратиться в ателье, если вы купили платье макси, а оно на вашей фигуре сидит не идеально», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн порядка 20 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro