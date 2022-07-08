«В трендовой стилистике»: Стриженова в стильном платье макси и с платком на голове вышла в свет с сестрой

«Платье макси — это один из вариантов, как сделать фигуру стройнее, потому что данный силуэт стремиться больше к вертикальной линии за счет своего фасона и способен сделать фигуру тоньше, стройнее и выше. Но здесь надо понимать, какие материалы, какое соотношение вертикальной и горизонтальной линии, то есть линии подола, а также насколько такая длина подходит вашему росту.

Например, если миниатюрная дама наденет платье макси, при этом у нее объемные формы, тогда она не увеличит свой рост, а наоборот – сделает фигуру более массивной. Поэтому я могу отметить, что если вы выбираете платье макси, то я бы предлагала все таки отмечать линию талии, чтобы наряд не смотрелся мешковато.

На Екатерине я такого акцента не вижу, а он бы не помешал. Когда мы отмечаем талии, еще лучше, если мы ее сместим наверх, тогда мы удлиним ноги и силуэт будет казаться стройнее, фигура приобретет более четкие женственные очертания.

Такой силуэт подойдет для дам после 50 лет. Я не вижу здесь никаких возрастных ограничений. Мне нравится, как Екатерина подобрала аксессуары в трендовой стилистике: большие очки, квадратная сумка в тон платья и повязка на голове дополняет образ.

За исключение отсутствия акцента на талии, который превращает фигуру в балахон, а также прибавляет вес, а не уменьшает, мне все нравится. Я советую обратиться в ателье, если вы купили платье макси, а оно на вашей фигуре сидит не идеально», – высказалась эксперт.