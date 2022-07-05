«В тренде»: Алсу примерила костюмы в супермодных тонах и стильное платье макси

Алсу уже давно завоевала любовь публики. Примечательно, что больше 22 лет она выступает на цене. При этом певица может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой.
В последнее время она стала частой гостьей на вечеринках и красных дорожках. Каждый раз звезда демонстрирует новые образы, подчеркивающие ее достоинства.
А так как Алсу зовут на разные съемки, она не перестает пополнять гардероб нарядами. Если для прогулок она выбирает джинсы, юбки и платья-рубашки, то для мероприятий артистка предпочла броские наряды. На этот раз она устроила дефиле в костюме насыщенного салатового цвета с укороченными брюками. Лук подчеркнул ее изящные щиколотки.
Потом Алсу уже покрасовалась в розовом костюме с жилеткой и канареечном наряде, изюминкой которого стал жакет в разрезами на плечах. И напоследок звезда облачилась в платье макси насыщенного голубого цвета. Наряд дополнил металический пояс.
Поклонники осыпали ее комплиментами. «Monday be like! Яркий цвет всегда поднимает настроение», – заявила она. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфиты оценил модельер Наз Маер.
«На Алсу не просто яркие костюмы: а яркие костюмы супермодных цветов, согласно последним публикациям института цвета Pantone.
Первый костюм цвета базилик больше из классики. Этот оттенок эксперты института относят к классической палитре модный цветов, а топ цветения орхидеи ультрамодный.
Двойка с жилеткой в цвете Innuendo или Недосказанности. Это яркий микс розового и сиреневого. Сочно, мощно и очень красиво на загорелой коже.
Это не единственный модный розовый. Если вы любите оттенки принцессы, то можно присмотреться к «розовой паутине» и "георгину"», – посоветовал он.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«Солнечный костюм в цвете Нарцисс ультрамодный. И оттенок в тренде, и дизайн с акцентом на открытые плечи и тонкую талию. Хотя стоит понимать, что этот образ не для базы – это тренд, который в следующем сезоне или укоренится, или превратится в антитренд.
И, наконец, платье. В этом году Pantone ввел в моду множество оттенков синего: сахарная вата, парашютист, ледяное озеро, синяя гавань. На Алсу платье оттенка парашютист - бескрайне синий цвет. Красивый, чистый и глубокий, который идеально подходит длина макси.
И в завершении хочу напомнить, что в этом году цветом года стал сиреневый - оттенок Very Peri. Выбирая наряды в лиловых и лавандовых тонах, вы будете выглядеть стильно», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro