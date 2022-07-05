«В тренде»: Алсу примерила костюмы в супермодных тонах и стильное платье макси

Алсу уже давно завоевала любовь публики. Примечательно, что больше 22 лет она выступает на цене. При этом певица может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой.

В последнее время она стала частой гостьей на вечеринках и красных дорожках. Каждый раз звезда демонстрирует новые образы, подчеркивающие ее достоинства.