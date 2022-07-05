«В тренде»: Алсу примерила костюмы в супермодных тонах и стильное платье макси

Певица решила показать свои новые наряды. Образы звезды оценил модельер Наз Маер.
Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Алсу уже давно завоевала любовь публики. Примечательно, что больше 22 лет она выступает на цене. При этом певица может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой.

В последнее время она стала частой гостьей на вечеринках и красных дорожках. Каждый раз звезда демонстрирует новые образы, подчеркивающие ее достоинства.

А так как Алсу зовут на разные съемки, она не перестает пополнять гардероб нарядами. Если для прогулок она выбирает джинсы, юбки и платья-рубашки, то для мероприятий артистка предпочла броские наряды.  На этот раз она устроила дефиле в костюме насыщенного салатового цвета с укороченными брюками. Лук подчеркнул ее изящные щиколотки. 

Потом Алсу уже покрасовалась в розовом костюме с жилеткой и канареечном наряде, изюминкой которого стал жакет в разрезами на плечах. И напоследок звезда облачилась в платье макси насыщенного голубого цвета. Наряд дополнил металический пояс. 

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Monday be like! Яркий цвет всегда поднимает настроение», – заявила она. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфиты оценил модельер Наз Маер.

«На Алсу не просто яркие костюмы: а яркие костюмы супермодных цветов, согласно последним публикациям института цвета Pantone.

Первый костюм цвета базилик больше из классики. Этот оттенок эксперты института относят к классической палитре модный цветов, а топ цветения орхидеи ультрамодный.

Двойка с жилеткой в цвете Innuendo или Недосказанности. Это яркий микс розового и сиреневого. Сочно, мощно и очень красиво на загорелой коже.

Это не единственный модный розовый. Если вы любите оттенки принцессы, то можно присмотреться к «розовой паутине» и "георгину"», – посоветовал он.

Алсу. Фото: соцсети звезды

«Солнечный костюм в цвете Нарцисс ультрамодный. И оттенок в тренде, и дизайн с акцентом на открытые плечи и тонкую талию. Хотя стоит понимать, что этот образ не для базы – это тренд, который в следующем сезоне или укоренится, или превратится в антитренд.

И, наконец, платье. В этом году Pantone ввел в моду множество оттенков синего: сахарная вата, парашютист, ледяное озеро, синяя гавань. На Алсу платье оттенка парашютист - бескрайне синий цвет. Красивый, чистый и глубокий, который идеально подходит длина макси.

И в завершении хочу напомнить, что в этом году цветом года стал сиреневый - оттенок Very Peri. Выбирая наряды в лиловых и лавандовых тонах, вы будете выглядеть стильно», – высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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