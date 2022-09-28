«В стиле стритстайл»: Мария Шарапова в клетчатых кюлотах и объемном пальто предстала в Милане

Поклонники осыпали чемпионку комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Стильный образ в стиле стритстайл, который отлично вписывается в городскую среду и подходит девушкам, сведущим в моде.

Кюлоты, топ-бра, объемное пальто и трендовые ботинки. Здесь все уместно, хорошо подобрано. Каждый предмет гардероба добавляет динамичности, оригинальности и связывает образ в целом.

Из украшений только цепочка и серьги. Нет ни сумочки, ни ремня. Причем отсутствие этих аксессуаров не бросается в глаза. Они здесь совершенно не нужны, потому что вместительные карманы пальто способны заменить сумку, а талия подчеркнута и без ремня.

Единственный минус я нахожу в прическе. Она странная и не поддерживает идею стритстайла. Хвост, распущенный волосы или головной убор (например, кожаная или меховая панамка) здесь были бы уместнее», — высказался эксперт.