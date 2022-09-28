«В стиле стрит-стайл»: Мария Шарапова в клетчатых кюлотах и объемном пальто предстала в Милане

Мария Шараповамного лет посвятила спорту. Она смогла стать первой ракеткой мира, победительницей пяти турниров Большого шлема. Но теперь чемпионка живет в США. После завершения карьеры она вскоре обручилась с британским бизнесменом Александром Гликсом. А совсем недавно она стала мамой.
Примечательно, что Мария быстро привыкла к новому ритму жизни. Она успевает заботится о сыне Теодоре, а также путешествовать. Теннисистка быстро вернулась в форму, поэтому носит джинсы и брюки, не боясь подчеркивать фигуру. А недавно Шарапова приехала в Милан, где состоялась Неделя моды.
На этот раз спортсменка покрасовалась на улице в клетчатых брюка-кюлотах и топе. Образ дополняло черное пальто-рубашка и грубые ботинки на толстой подошве с каблуком. Мария собрала волосы в высокий пучок и сделала неброский макияж. Наряд позволил ей сделать акцент на изящных щиколотках.
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Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали чемпионку комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Стильный образ в стиле стрит-стайл, который отлично вписываются в городскую среду и подходит девушкам, сведущим в моде.
Кюлоты, топ-бра, объемное пальто и трендовых ботинки. Здесь все уместно, хорошо подобрано. Каждый предмет гардероба добавляет динамичности, оригинальности и связывает образ в целом.
Из украшений только цепочка и серьги. Нет ни сумочки, ни ремня. Причем отсутствие этих аксессуаров не бросается в глаза. Они здесь совершенно не нужны, потому что вместительные карманы пальто способны заменить сумку, п талия подчеркнута и без ремня.
Единственный минус я нахожу в прическе. Она странная и не поддерживает идею стрит-стайла. Хвост, распущенный волосы или головной убор (например, кожана или меховая панамка) здесь были бы уместнее», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro