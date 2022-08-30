«В стиле sport casual»: 73-летняя Пугачева показала, как нужно носить широкие джинсы и рубашку оверсайз

Если сначала Примадонна была в черной тунике с принтом, то потом уже расхаживала по бутику в обновке. Певица облачилась в широкие джинсы и белую рубашку, которую спереди по модному заправила. Лук дополняли очки и кеды. Алла Борисовна предпочла скрыть изъяны фигуры, но при этом избежала слишком большого оверсайза, в котором формы тела теряются.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Марина Морикова.

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