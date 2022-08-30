«В стиле sport-casua»: 73-летняя Пугачева показала, как нужно носить широкие джинсы и рубашку оверсайз

Примадонна на шопинге отметилась в обновках. Ее образ оценила стилист Марина Морикова.
Алла Пугачева и Игорь Гуляев

Алла Пугачева и Игорь Гуляев. Фото: соцсети 

Алла Пугачева уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит удивлять публику. И хоть в свои 73 года певица уже не выступает, интерес к ней со стороны общественности только растут. Она старается держать себя в форме, одевается у лучших дизайнеров и растит двойняшек Лизу и Гарри с мужем Максимом Галкиным. 

В этом году Примадонна решилась на путешествие. Она была в Израиле и в Юрмале.  Певица виделась с друзьями, гуляла по пляжу и почти всегда была в наряд белого цвета. Пока Галкин гастролировал, артистка занималась с детьми. А теперь она прилетела в Москву и успела отправиться на шопинг с дизайнером Игорем Гуляевым.

Если сначала Примадонна была в черной тунике с принтом, то потом уже расхаживала по бутику в обновке. Певица облачилась в широкие джинсы и белую рубашку, которую спереди по модному заправила. Лук дополняли очки и кеды. Алла Борисовна предпочла скрыть изъяны фигуры, но при этом избежала слишком большого оверсайза, в котором формы тела теряются.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Марина Морикова.

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Алла Пугачева. Фото: соцсети

«Примадонна вернулась в Москву и сразу продемонстрировала удачный образ в стиле sport-casual. Этой стилистике характерно добавление спортивных вещей к вещам из повседневного гардероба. 

В текущем сезоне актуален деним и образы тотал-деним, джинсы на высокой посадке свободного кроя, а также оверсайз. Образ Аллы Борисовны выгодно дополнил аксессуар из кожи с игривым цветочным принтом, который объединил все цвета образа.

Подобного рода аксессуары порой не несут большой функциональной нагрузки, в них можно положить кредитные карты, визитки или наушники от телефона, однако они актуальны уже не первый сезон и хорошо обыгрывают комплекты» – высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Она сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и др. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж студии Константина Богомолова (г.Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

Марина Морикова. Фото:  Teleprogramma.pro

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