«В стиле sport-casua»: 73-летняя Пугачева показала, как нужно носить широкие джинсы и рубашку оверсайз

Алла Пугачева уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит удивлять публику. И хоть в свои 73 года певица уже не выступает, интерес к ней со стороны общественности только растут. Она старается держать себя в форме, одевается у лучших дизайнеров и растит двойняшек Лизу и Гарри с мужем Максимом Галкиным.
В этом году Примадонна решилась на путешествие. Она была в Израиле и в Юрмале. Певица виделась с друзьями, гуляла по пляжу и почти всегда была в наряд белого цвета. Пока Галкин гастролировал, артистка занималась с детьми. А теперь она прилетела в Москву и успела отправиться на шопинг с дизайнером Игорем Гуляевым.
Если сначала Примадонна была в черной тунике с принтом, то потом уже расхаживала по бутику в обновке. Певица облачилась в широкие джинсы и белую рубашку, которую спереди по модному заправила. Лук дополняли очки и кеды. Алла Борисовна предпочла скрыть изъяны фигуры, но при этом избежала слишком большого оверсайза, в котором формы тела теряются.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Марина Морикова.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алла Пугачева. Фото: соцсети
«Примадонна вернулась в Москву и сразу продемонстрировала удачный образ в стиле sport-casual. Этой стилистике характерно добавление спортивных вещей к вещам из повседневного гардероба.
В текущем сезоне актуален деним и образы тотал-деним, джинсы на высокой посадке свободного кроя, а также оверсайз. Образ Аллы Борисовны выгодно дополнил аксессуар из кожи с игривым цветочным принтом, который объединил все цвета образа.
Подобного рода аксессуары порой не несут большой функциональной нагрузки, в них можно положить кредитные карты, визитки или наушники от телефона, однако они актуальны уже не первый сезон и хорошо обыгрывают комплекты» – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Она сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и др. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж студии Константина Богомолова (г.Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro