«В курсе последних тенденци»: Бородина предстала в платье-трапеции и куртке оверсайз из денима – хите осени

Поклонники осыпали Ксению комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Ксения Бородина всегда в курсе последних тенденций, она чувствует моду и умеет применять тренды, хотя иногда действует без меры. К счастью, это не тот случай.

На Ксении трендовое платье-комбинация трапецевидного силуэта с фактурным геометричным принтом. Это все топчик! Как и двухцветное решение платья.

Что касается денима, то он актуален всегда. Куртки, рубашки и куртки-рубашки из джинсы являются трендом осени.

Такое смешение трендов может перегрузить любой образ. Но у Ксюши получилось сделать его ярким и уместным за счет выбора спокойного цветового решения», – высказался эксперт.