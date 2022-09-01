«В курсе последних тенденци»: Бородина предстала в платье-трапеции и куртке оверсайз из денима – хите осени

Ксения Бородина уже много лет трудится на телевидении. Зрители знают ее благодаря шоу «Дом-2». Она привыкла находиться в центре внимания, поэтому всегда продумывает свои наряды. В 39 лет Ксения посещает спортзал, чтобы держать себя в форме. Она пережила второй развод, поэтому теперь чаще веселиться с подругами и выходит в свет.
Недавно Бородина была замечена с мужчиной. Его лицо поклонники разглядели в отражении стеклянного стола. Сама телеведущая умалчивает о личной жизни, но часто хвастается цветами. А 31 августа она решила провести время не с дочками, которым скоро в школу, а отправиться в театр. Звезда похвасталась новым луком.
На этот раз ей захотелось облачится в кожаное платье-трапецию из лоскутов. Она дополнила пудровый наряд курткой оверсайз из денима и песочными лоферами. В руках у нее была маленькая черная сумка. Бородина сделала акцент на стройных ногах. Макияж в нюдовых тонах и лаконичная укладка завершили образ.
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Поклонники осыпали Ксению комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Ксения Бородина всегда в курсе последних тенденций, она чувствует моду и умеет применять тренды, хотя иногда действует без меры. К счастью, это не тот случай.
На Ксении трендовое платье-комбинация трапецевидного силуэта с фактурным геометричным принтом. Это все топчик! Как и двухцветное решение платья.
Что касается денима, то он актуален всегда. Куртки, рубашки и куртки-рубашки из джинсы являются трендом осени.
Такое смешение трендов может перегрузить любой образ. Но у Ксюши получилось сделать его ярким и уместным за счет выбора спокойного цветового решения», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro