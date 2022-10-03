Ugly shoes или «уродливая обувь»: каким вышедшим из моды кроссовкам самое место на помойке

Еще пять лет назад на пике популярности у модников оказались кроссовки, которые в народе называли ugly shoes или «уродливая обувь». Эта модель спортивной обуви оставалась в трендах достаточно долго.

Так, из-за бурного спроса на «уродливую обувь» дизайнеры стали выпускать все больше и больше подобных товаров. Вот только их качество сильно ухудшилось. Еще одним минусом кроссовок такого фасона стало то, что они достаточно тяжелые и неудобные для ходьбы и бега. За массивной спортивной обувью довольно сложно ухаживать. Все-таки при изготовлении кроссовок используются различные материалы. Все это на фоне нынешней тяги потребителя к практичности и комфорту ударило по спросу на «уродливую обувь».

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На смену этим моделям кроссовок приходят более классическая спортивная обувь культовых брендов, которую легко адаптировать к любой одежде. А вот ugly shoes оказались в антитрендах, таким кроссовкам самое место на помойке.

По материалам Marieclaire