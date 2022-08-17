«Тренд сезона»: постройневшая Дубцова в молочном платье с разрезом и жакете появилась на съемках шоу

Певица вернулась из отпуска. Она снова принимает участие в шоу «Ты супер». Образ звезды оценила имидж-стилист Елена Бестави.
Ирина Дубцова

Ирина Дубцова. Фото: Global Look Press

Ирина Дубцова уже много лет строит карьеру на сцене. Она прославилась после шоу «Фабрика звезд».  Артистка не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она пишет песни для своих коллег. Ирина признавалась, что к ней выстраиваются очереди за хитами. Не удивительно, что несколько раз в год звезда отдыхает на Мальдивах.

Примечательно, что Ирина много внимания уделяет внешности. В 40 лет она может похвастаться моложавым видом. А за последний год певица также смогла похудеть.

На публике она привыкла появляться в элегантных нарядах. Недавно Дубцова вернулась в Москву. Она поделилась кадрами со съемок нового сезона шоу «Ты супер». 

Для такого случая звезда выбрала трикотажное платье молочного цвета с разрезом сбоку. Она дополнила его укороченным жакетом цвета сочной травы и босоножками на шпильке. Ирина покрасовалась с Алексеем Воробьевым, Дианой Арбениной и Игорем Крутым. Певица восхитила поклонников своей стройностью. 

«Отличные новости! Очередной сезон «Ты супер» = прежний состав жюри. Ждете? Я просто обожаю этот наш душевный, музыкальный, добрый, вдохновляющий проект. Самые талантливые дети с непростой судьбой споют для вас совсем скоро на НТВ», – написала она.

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави. Она пояснила, почему певица выглядит так идеально.

«Любая вещь из этого образа – тренд сезона! Если рассматривать детально, то объемный жакет, ярко-зеленый цвет, нежно-бежевое платье длинной миди с разрезом сбоку – это все тренды этого сезона. Подобный зеленый цвет очень к лицу Ирине.

Такие яркие чистые оттенки выигрышно представляют зимний цветотип, к которому относится Ирина. Узкие платье и юбки с разрезами сбоку всегда визуально вытягивают стройнят силуэт.

Плюс бежевые туфли также визуально удлиняют ноги, что тоже моделирует фигуру, приближая ее к идеальному варианту», – высказалась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro: 

Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и  «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави.  Фото:  Teleprogramma.pro

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  