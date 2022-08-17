«Тренд сезона»: постройневшая Дубцова в молочном платье с разрезом и жакете появилась на съемках шоу

Примечательно, что Ирина много внимания уделяет внешности. В 40 лет она может похвастаться моложавым видом. А за последний год певица также смогла похудеть.

На публике она привыкла появляться в элегантных нарядах. Недавно Дубцова вернулась в Москву. Она поделилась кадрами со съемок нового сезона шоу «Ты супер».