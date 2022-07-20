«Тренд этого сезона»: Бородина в мини-платье с принтом «мильфлер» и босоножках выгодно подчеркнула свою фигуру

Ксения Бородина уже больше 15 лет работает на телевидении. Поклонники знают ее благодаря шоу «Дом-2». Она стала богатой и знаменитой.

В свои 39 лет телеведущая следит за фигурой, посещая спортзал. Также она носит женственные наряды. После развода с Курбаном Омаровым звезда не перестает баловать себя обновками.