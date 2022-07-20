«Тренд этого сезона»: Бородина в мини-платье с принтом «мильфлер» и босоножках выгодно подчеркнула свою фигуру

Телеведущая похвасталась женственным летним образом, который оценила имидж-стилист Алсу Арна.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина уже больше 15 лет работает на телевидении. Поклонники знают ее благодаря шоу «Дом-2». Она стала богатой и знаменитой.

В свои 39 лет телеведущая следит за фигурой, посещая спортзал. Также она носит женственные наряды. После развода с Курбаном Омаровым звезда не перестает баловать себя обновками.

Не так давно Ксения улетела в Турцию. Она проводит время с дочками на побережье в Бодруме. Если днем телеведущая носит шорты и платья-халаты, то вечером она предпочитает наряжаться, чтобы пойти в ресторан или клуб.

На днях она щегольнула в трикотажном платье с разрезом. А вот накануне Бородина очаровала поклонников, облачившись в мини-платье с принтом «мильфлер». Наряд оранжевого цвета дополнили босоножки Valentino и белая мини-сумка. 

Поклонники были в восторге от женственного наряда. Образ Ксении многих сразил. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«На Ксении платье, которое является трендом этого сезона. Платье миди с воланом, кокетливо подчеркивающее изгибы фигуры. Оно подает выгодно ноги, удлиняя их за счет босоножек на высоком каблуке. Здесь появляется свежая идея – плотная резинка по всей высоте талии, которая делает силуэт более прилегающим и женственным. 

По стилистике, здесь наивный романтизм с элементами женской привлекательности. Цвет идеально подходит Ксении, подчеркивает загар. Белый цвет поддержан сумкой. Ксении идет образ. Кстати, это платье можно носить не только с высоким каблуком, но и с сандалиями, кроссовками, грубыми ботинками, а также под пиджак, под косуху, под плащ с высокими сапогами.

Платье настолько универсальное и является не только единицей летнего сезона. Его можно носить осенью, с тем же плащом», – высказалась эксперт.

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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