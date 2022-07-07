Тотал деним: Алсу отметилась в остромодной куртке оверсайз и джинсах клеш на публике

Поклонники признались, что потеряли дар речи. Многие отметили, что лук молодит Алсу. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

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«Куртка из денима оверсайз стала уже актуальной базой. Она подходит абсолютно к любой одежде – и к платью и к юбкам, и к брюкам. И тем более она хорошо сочетается с джинсами.

Алсу дополнила куртку объемными джинсами, белой футболкой и бейсболкой. Каждый элемент является актуальной базой, поэтому смотрится свежо и лаконично.

Считаю это прекрасным образом для поездки за город и встречу с друзьми на выходных.

Подобный образ подойдет практически любой девушке с любой фигурой. Единственное - если хочется акцентов с образе, то я могла бы рекомендовать добавить украшения в базовом стиле.

Это может быть ожерелье в виде цепи или браслет. А может быть и несколько браслетов. На самом деле с образом в базовом стиле можно экспериментировать как угодно – это его огромный плюс», – высказалась эксперт.