Тотал деним: Алсу отметилась в остромодной куртке оверсайз и джинсах клеш на публике

Алсу уже много лет выступает на публике. Она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. При этом артистка воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля.
В последнее время она не только участвует в шоу и концертах, но и демонстрирует яркие летние образы. В ее гардеробе появились не только вечерние платья, но и костюмы.
Так для выступлений Алсу может облачиться в наряд цвета Барби. А на прогулке недавно она отметилась в платье-рубашке. 5 июля певица снова удивила поклонников, которые привыкли видеть ее в женственных платьях.
Она на встрече с подругами появилась в куртке оверсайз из денима и джинсах клеш. Образ дополнили кепка и лоферы. Она позировала на парковке.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что потеряли дар речи. Многие отметили, что лук молодит Алсу. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
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«Куртка из денима оверсайз стала уже актуальной базой. Она подходит абсолютно к любой одежде – и к платью и к юбкам, и к брюкам. И тем более она хорошо сочетается с джинсами.
Алсу дополнила куртку объемными джинсами, белой футболкой и бейсболкой. Каждый элемент является актуальной базой, поэтому смотрится свежо и лаконично.
Считаю это прекрасным образом для поездки за город и встречу с друзьми на выходных.
Подобный образ подойдет практически любой девушке с любой фигурой. Единственное - если хочется акцентов с образе, то я могла бы рекомендовать добавить украшения в базовом стиле.
Это может быть ожерелье в виде цепи или браслет. А может быть и несколько браслетов. На самом деле с образом в базовом стиле можно экспериментировать как угодно – это его огромный плюс», – высказалась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro