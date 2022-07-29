Тигровый, детский и тай-дай: модные принты на лето-2022

Одежда с узорами и рисунками никогда не выйдет из моды, главное - выбрать трендовый принт.
Модный принт

Модный принт. Фото: Global Look Press

Летом 2022 года мы все наряжаемся в горошек и выбираем одежду с детским принтом. Что это значит и какие принты еще в моде, рассказал звездный стилист Сергей Ганзин. Смотрите видео и запоминайте!

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