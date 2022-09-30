«Стильные и трендовые вещи»: Муцениеце щегольнула в трикотажном платье и модных сапогах на тракторной подошве

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями в картинах «Закрытая школа» и «Честный развод». А недавно актриса снова стала ведущей шоу «Голос.Дети». Сама она растит сына Тимофея и дочку Мию. Это не мешает ей выходить в свет и видеться с друзьями на вечеринках.
Этой осенью Агата не раз демонстрировала модные наряды. Она любит носить брючные костюмы, а вот увидеть ее в коротком платье – большая редкость. Актриса не боится экспериментировать с образами. Недавно она даже сделала кудри, как у новой жены Павла Прилучного, с которым артистка раньше была в браке.
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Накануне Муцениеце решила повидаться с коллегами. Она неожиданно предстала в трикотажном силуэтном платье в бежевом цвете с воротничком и белых сапогах на высокой платформе. Актриса также повязала на голову шелковый платок, а изюминкой образа стал тренч в зеленом оттенке. Агата покрасовалась с коллегой Катей Кабак.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит бывшая жена Прилучного. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил модельер Наз Маер.
«На самом деле на Агате стильные и трендовые вещи. Сапоги, тренч, платок – это все актуально! Трикотажные платья сейчас тоже в тренде. Кстати, стоит отдавать предпочтение таким, как на Агате. То есть силуэтам, которые оставляют место для воздуха между тканью и материалом. Облегающие варианты катастрофически устарели.
Но почему же тогда все вместе выглядит, как полный треш? Потому что слишком много трендов и деталей!
Платок спорит с воротником платья, сапоги - с платком, цвет платья и тренча спорят – если нет дерутся! – между собой. Получилась каша. Причем невкусная.
Сними платок, надень тренч в цвет сапог и можно идти подиум. А если уж сильно хочется платок, то стоит повязать его иначе, не перегружая зону шеи», – высказался эксперт.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro