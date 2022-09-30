«Стильные и трендовые вещи»: Муцениеце щегольнула в трикотажном платье и модных сапогах на тракторной подошве

«На самом деле на Агате стильные и трендовые вещи. Сапоги, тренч, платок – это все актуально! Трикотажные платья сейчас тоже в тренде. Кстати, стоит отдавать предпочтение таким, как на Агате. То есть силуэтам, которые оставляют место для воздуха между тканью и материалом. Облегающие варианты катастрофически устарели.

Но почему же тогда все вместе выглядит, как полный треш? Потому что слишком много трендов и деталей!

Платок спорит с воротником платья, сапоги - с платком, цвет платья и тренча спорят – если нет дерутся! – между собой. Получилась каша. Причем невкусная.

Сними платок, надень тренч в цвет сапог и можно идти подиум. А если уж сильно хочется платок, то стоит повязать его иначе, не перегружая зону шеи», – высказался эксперт.