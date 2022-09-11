Ставшая мамой Дженнифер Лоуренс показала ножки в прозрачной юбке

Фотографы остались в восторге от актрисы в наряде Dior.
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс 10 сентября в Торонто. Фото: Global Look Press

Родившая своего первенца в 2022 году голливудская актриса Дженнифер Лоуренс демонстрирует ножки на красной ковровой дорожке.

10 сентября 32-летняя звезда «Голодных игр» представила на Международном кинофестивале в Торонто свой новый фильм «Красное, белое и вода» (Causeway). И, как пишет западная пресса, покорила ковровую дорожку своим образом.

Актриса надела черное платье Dior Haute Couture с прозрачными юбкой и рукавами, а также украшения от Kwiat и Fred Leighton.

Дженнифер Лоуренс затмила конкуренток на кинофестивале. Фото: Global Look Press

А молодая мамочка выглядит очень даже ничего! Узнайте ее непростую историю материнства.

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Упомянутый фильм, кстати, выйдет 4 ноября на Apple TV+. Это драма о травмированном солдате, который пытается приспособиться к жизни на гражданке.

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