Ставшая мамой Дженнифер Лоуренс показала ножки в прозрачной юбке

Родившая своего первенца в 2022 году голливудская актриса Дженнифер Лоуренс демонстрирует ножки на красной ковровой дорожке.

10 сентября 32-летняя звезда «Голодных игр» представила на Международном кинофестивале в Торонто свой новый фильм «Красное, белое и вода» (Causeway). И, как пишет западная пресса, покорила ковровую дорожку своим образом.

Актриса надела черное платье Dior Haute Couture с прозрачными юбкой и рукавами, а также украшения от Kwiat и Fred Leighton.