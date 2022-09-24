«Смотрится просто замечательно»: Дженнифер Лопес в костюме цвета молока с брюками палаццо появилась на публике

На этот раз Лопес приехала в Лос-Анджелес, где состоялось мероприятие Hispanic Heritage Month. На публике артистка щегольнула в молочном костюме с необычными брюками, разрезами на талии и укороченным жакетом. Образ дополнила сумочка причудливой формы. Дженнифер собрала волосы в привычный пучок.

Поклонники осыпали ее комплиментами, а для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил модельер Наз Маер.