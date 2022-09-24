«Смотрится просто замечательно»: Дженнифер Лопес в костюме цвета молока с брюками палаццо появилась на публике

Дженнифер Лопес уже давно стала популярной певицей и актрисой. Ее знают во всех уголках планеты. Минувшим летом она отметила свое 53-летие. Более того, в ее жизни случилось долгожданное событие. Артистка вышла замуж за Бена Аффлека, с которым воссоединилась спустя многие годы. Их свадьба стала событием года.
Теперь Лопес редко расстается с мужем. Они длительное время путешествовали вместе с детьми. Но певица старается не пропускать громкие события и всегда подбирает броские наряды.
На этот раз Лопес приехала в Лос-Анджелес, где состоялось мероприятие Hispanic Heritage Month. На публике артистка щегольнула в молочном костюме с необычными брюками, разрезами на талии и укороченным жакетом. Образ дополнила сумочка причудливой формы. Дженнифер собрала волосы в привычный пучок.
Поклонники осыпали ее комплиментами, а для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил модельер Наз Маер.
«Тотал лук молочного оттенка Джей Ло идеально подходит именно ее цветотипу, оттеняя смуглую кожу.
Брюки-палаццо являются основой образа. Они модные, но уже ближе к классике, а вот жакет представляет собой настоящее произведение искусств. Он сочетает в себе тренды и совершенно уникальные детали: два слоя, другой цвет воротника, ремень, без которого носить жакет просто невозможно. Все это смотрится просто замечательно, но надеть такой верх возможно только на пафосное мероприятие! Это образ не на каждый день», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro