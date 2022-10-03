Сложить в коробки и убрать на антресоль! Какие сумки безвозвратно вышли из моды — чем их заменить

Какие сумки, продвигаемые фэшн-блогерами, больше не в моде и пополнили списки антитрендов осени-2022? На первом месте сумочки-клатчи. Когда-то все модницы мелькали на публике именно с такими аксессуарами.

Однако такие сумки не отвечали запросу потребителя: из минусов компактность. Мода сегодняшнего дня требует от дизайнеров создавать вместительные предметы, которые отвечали бы запросу на практичность и комфорт. Именно поэтому вычеркнуть из модного образа стоит сумочку-клатч.

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Чем же заменить этот аксессуар? Стилисты советуют обратить внимание на сумку-шопер и вместительные рюкзаки. Главное — качество (фурнитура, ткани), оптимальный вариант — нейтральная классическая палитра, наличие отделений для хранения всяких мелочей (ключи, паспорт), а также продуманный дизайн.