Селену Гомес в блестящем платье сравнили с Анджелиной Джоли

Вечером 27 июня в Лос-Анджелесе состоялась премьера второго сезона сериала «Убийства в одном здании». На мероприятии блистала одна из главных звезд картины — 29-летняя Селена Гомес. Блистала в прямом смысле, так как молодая звезда нарядилась в сверкающее платье от бренда Michael Kors.

Образ Селены дополнили туфли Jimmy Choo и серьги EFFY Jewelry. А высокий разрез платья позволил актрисе показать ножки. Шикарный look спровоцировал западных журналистов сравнить Гомес с Анджелиной Джоли. И правда, есть некоторое сходство.