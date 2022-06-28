Селену Гомес в блестящем платье сравнили с Анджелиной Джоли

Вечером 27 июня в Лос-Анджелесе состоялась премьера второго сезона сериала «Убийства в одном здании». На мероприятии блистала одна из главных звезд картины — 29-летняя Селена Гомес. Блистала в прямом смысле, так как молодая звезда нарядилась в сверкающее платье от бренда Michael Kors.
Образ Селены дополнили туфли Jimmy Choo и серьги EFFY Jewelry. А высокий разрез платья позволил актрисе показать ножки. Шикарный look спровоцировал западных журналистов сравнить Гомес с Анджелиной Джоли. И правда, есть некоторое сходство.
Селена Гомес и Анджелина Джоли в блестящих платьях. Фото: Global Look Press
Похоже, молодые конкурентки уже вовсю наступают бывшей супруге Брэда Питта на пятки. Держись, Анджелина!
Добавим, что сериал «Убийства в одном здании» — это детективная комедия, в которой снимаются знаменитые комики Стив Мартин и Мартин Шорт. Чтобы разбавить их мужскую компашку, создатели сериала решили добавить в трио главных героев девушку, и выбор удачно пал на Селену Гомес.
Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».