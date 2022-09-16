«Самый беспроигрышный вариант»: Алсу в твидовом жакете модной расцветки и широких джинсах вышла в свет

Алсууже много лет выступает на публике. Она в свое время завоевала много наград и даже ездила на «Евровидение». Теперь певица продолжает строить карьеру и порой снимается в телевизионных шоу. В 39 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. И это при том, что у звезды трое детей.
Этой осенью Алсу уже демонстрировала обновки. Недавно она щегольнула в джинса-трубах и тельняшке на радио. А вот для съемок или выступлений певица выбирает элегаетные платья или костюмы.
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На днях артистка пришла поддержать Игоря Крутого, который открыл свою Музыкальную академию. На публике Алсу предстала в широких джинсах и твидовом жакете, который надела поверх белой рубашки. Кеды завершили ее образ.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.
Алсу и Игорь Крутой. Фото: соцсети звезды
«Образ Алсу смло можно назвать актуальным и, в принципе, вне времени, потому что мы видим классику. Это кеды, джинсы и жакет. Это самый беспроигрышный вариант, когда требуется быть на комфорте, если рассматривать нижнюю часть, и презентабельно, потому что верх строгого силуэта, строгого принта, а еще в цвете хромата.
Единственное, что хочется исправить в этом образе, это выбрать насыщенный темно-синий цвет, наверное более классический цвет джинс, чтобы совсем быть уместной на мероприятии.
Мы видим, что Игорь Крутой стоит в строгом костюме. На нем достаточно торжественное сочетание белого и синего, да еще и обувь в достаточно жесткой форме. Отмечу, что и по погоде джинсы Алсу стоило выбрать чуть темнее.
А по форме джинсы остаются актуальными. Они хорошо садятся по фигуре Алсу. Главная задача денима – это быть удобными и комфортными владельцу, а потом уже все остальное. Поэтому каждый сезон появляется множество вариантов джинс.
У жакета идеальная длина до середины бедра. Да и по погоде это комфортно. Молодежным лук можно назвать, а также динамичным. В нем можно представить и девушку 18 лет и женщину 65 лет, потому что здесь вечная классика. Деним всегда дает ощущение молодости. Конечно, кеды тоже про молодость.
Такие жакеты остаются в тренде, хотя сейчас мега трендом являются приталенные пиджаки. Но в 2023 году у многих дизайнеров можно увидеть оверсайз. Все же полуприталенные жакеты – золотая середина, которая остается актуальной. Лук удался», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.