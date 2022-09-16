«Самый беспроигрышный вариант»: Алсу в твидовом жакете модной расцветки и широких джинсах вышла в свет

Этой осенью Алсу уже демонстрировала обновки. Недавно она щегольнула в джинса-трубах и тельняшке на радио. А вот для съемок или выступлений певица выбирает элегаетные платья или костюмы.

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На днях артистка пришла поддержать Игоря Крутого, который открыл свою Музыкальную академию. На публике Алсу предстала в широких джинсах и твидовом жакете, который надела поверх белой рубашки. Кеды завершили ее образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.