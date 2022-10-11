Ведущие мировые парикмахеры назвали самые модные прически на осень 2022 года. В первую очередь в тренде будут многослойные стрижки полукругом, а также челки-шторки различной длины.

Вообще челки подойдут тем, кто хочет что-то изменить во внешности без глобальных потрясений.

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Модными также останутся светлые блики в волосах и темные корни. Речь идет о самой модной технологии окрашивания Airtouch.

Ну и гладкий пучок, высокий хвост еще надолго останутся в моде, пишет Refinery29.