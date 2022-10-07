Самые модные куртки на осень и зиму 2023 года

Стилисты назвали модели курток, которые будут модными в новом сезоне. В первую очередь, речь идет о бомберах. Это короткие изделия в дутых вариантах. Лучше всего выбирать из кожи или плотного хлопка.

В тренде также стеганые куртки. Такие модели стильно смотрятся с платьями, юбками, джинсами, а также со строгими брюками.

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Кроме того, писком сезона считаются непромокаемые куртки с объемными накладными карманами, и пуховики с поясом, пишет издание The Symbol.