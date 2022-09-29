Самые модные джинсы на осень 2022 года

Джинсы — незнаменитый предмет гардероба мужчин и женщин. Каждый год дизайнеры нам предлагают разные модели этого предмета гардероба, чтобы выглядеть стильно.

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Редакторы журнала The Voice назвали самые модные джинсы осени 2022 года. Штаны с низкой талией ушли далекое в прошлое. И теперь главный тренд сезона — «расслабленные» джинсы и модели с супервысокой талией.

Также стильными считаются джинсы карго из плотной ткани и прямого кроя. Последние лучше выбирать со стрелкой, как у классических брюк.