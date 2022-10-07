Самая модная шапка из СССР названа трендовой в новом сезоне

Мода - циклична, и все возвращается на круги своя. Стилисты считают, что самой модной шапкой в новом сезоне будет шапка-ушанка. Это та самая модель, по которой сходили с ума в СССР.

В давние времена подобные головные уборы носили партийные работники, актеры, певцы и даже дети. Самыми трендовыми были изделия из норки, кролика, каракуля и бобра.

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Однако в современном мире мех уходит из трендов и самыми стильными считаются ушанки из болоньевой ткани. Также в моде яркие цвета.