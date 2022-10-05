Самая модная одежда на весну 2023 года

Мировые дизайнеры представили новые коллекции одежды, которая будет модной весной 2023 года. В хит-парад трендов попали мешковатые джинсы, огромные пиджаки и платья, а также юбки с заниженной талией.

Модными останутся кожаные изделия, а также вещи из прозрачных тканей. Стилягам посоветовали выбирать одежду кислотно-зеленого оттенка. Этот цвет нынче - самый трендовый.

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Никуда не делись предметы гардероба, украшенные пайетками и блестками, а также юбки-баллоны и однотонные костюмы, пишет Elle.