«С богемными нотками»: Нетребко отметилась в белоснежных брюках и небесно-голубом пальто на улицах Вены

Недавно Анна приехала в Вену, где живет много лет. После гастролей певица успела погулять с подругами и устроить домашние посиделки. Так как погода позволяла, артистка щегольнула в струящемся платье и шляпке.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».