«С богемными нотками»: Нетребко отметилась в белоснежных брюках и небесно-голубом пальто на улицах Вены

Анна Нетребко в скором времени отметит 51-летие. Она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Певица любит продумывать свои образы до мелочей. У нее только около 500 концертных костюмов. При этом артистка насобирала коллекции шляпок и туфлей, которые хранит в своих квартирах.
Недавно Анна приехала в Вену, где живет много лет. После гастролей певица успела погулять с подругами и устроить домашние посиделки. Так как погода позволяла, артистка щегольнула в струящемся платье и шляпке.
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На этот раз Нетребко отметилась на улицах Вены в небесно-голубом пальто. Она сочетала его с белыми зауженными брюками и лоферами в тон на миниатюрном каблуке. Наряд позволил ей подчеркнуть изящные щиколотки. Певица взяла с собой необычную сумку.
Лук оперной дивы привел в восторг ее фанатов. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Анна Нетребко все про себя знает и в ее образах всегда отражается яркая богемная натура, даже если образ кажется простым и лаконичным, как этот.
Все составляющие аутфита в классическом стиле, но акцентом выступает яркий оттенок голубого цвета, который делает ярким весь образ и выгодно подсвечивает портретную зону, помогая лицу выглядеть более презентабельно (голубые и розовые оттенки всегда молодят).
Богемную нотку образу добавляет сумочка с рисунком в акварельной технике, что очень модно. Так что образ получился элегантным, но в стиле Анны Нетребко — ярким с богемными нотками», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro