Размер не важен: Беллу Хадид нарядили в жидкое платье на модном показе

Мир моды шагает в будущее! На прошедшем в Париже показе бренда Coperni супермодель Беллу Хадид нарядили в жидкое платье. И это не аллегория. 25-летняя красотка вышла на сцену в одних трусиках, и специалисты набрызгали на нее специальным составом из пульверизаторов, который в итоге застыл и превратился в белое платье.

Как это было, можно посмотреть на видео, но сначала уберите от экранов детей.