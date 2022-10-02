Размер не важен: Беллу Хадид нарядили в жидкое платье на модном показе

Мир моды шагает в будущее! На прошедшем в Париже показе бренда Coperni супермодель Беллу Хадид нарядили в жидкое платье. И это не аллегория. 25-летняя красотка вышла на сцену в одних трусиках, и специалисты набрызгали на нее специальным составом из пульверизаторов, который в итоге застыл и превратился в белое платье.
Как это было, можно посмотреть на видео, но сначала уберите от экранов детей.
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В состав жидкости входят волокна хлопка, которые застывают при контакте с кожей. Уже после нанесения «наряда» прямо на Белле платью сделали бретельки и разрез у бедра. И затем Хадид пошла в этом по подиуму.
Платье получилось несколько рваным, но все равно впечатлило публику. В модных изданиях отмечается, что его можно снять, снова превратить в раствор и нанести повторно. Ну фантастика же…