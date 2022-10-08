Пять самых бесполезных вещей в гардеробе

Стилисты считают, что не все вещи, которые есть у многих в гардеробе, могут быть практичными. По мнению экспертов, некоторые изделия - безнадежно бесполезные, и с ними лучше расстаться.

В первую очередь, речь идет о кардиганах без застежек. Во-первых, в них холодно. Никакой идеи они не несут. Такие изделия лучше заменить на модели с V-образными вырезами на пуговицах.

Также лучше расстаться с тонкими трикотажными кофтами и короткими платьями-свитерами. Непрактичны приталенные укороченные жакеты и джинсы скинни.

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Стилисты напоминают, что нынче в тренде одежда-оверсайз, которая не сковывает движения и обеспечивает максимальный комфорт в носке, пишет издание Woman's Day.